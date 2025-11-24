Russische Drohnenangriffe fordern Tote und Verletzte in Charkiw

Bei massiven Drohnenangriffen auf die ostukrainische Stadt Charkiw sind nach örtlichen Behördenangaben am Sonntag mindestens vier Menschen getötet worden. 15 weitere Personen seien verletzt worden, schrieb Bürgermeister Ihor Terechow bei Telegram.

In der Stadt habe es 15 Attacken an sechs Orten gegeben, Wohngebäude wurden getroffen. Russland überzieht die Ukraine seit mehr als dreieinhalb Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg.