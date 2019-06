Rumänien: Zwischen neuem Frieden und Irrenhaus

Seit Dragneas Inhaftierung wirkt die sonst immer eher steif und streng auftretende Politikerin fast entspannt, lächelt sogar ab und zu.

Als „Anfang einer Verbesserung der Beziehungen“ zwischen der EU und Bukarest bezeichnet Corina Cretu die derzeitige Lage. Die Rumänin Cretu war in den vergangenen Jahren EU-Kommissarin für regionale und urbane Entwicklung und ursprünglich PSD-Politikerin. Die Partei verließ sie aus Protest gegen deren EU-feindliche Rhetorik. Sie wurde zum Hassobjekt der Dancila-Regierung und als Verräterin abgestempelt. Sie sei froh über ihre damalige Entscheidung, so Cretu vor Journalisten in ihrer letzten Pressekonferenz als Kommissarin am Rande eines „Donauraum-Forums“ (zur regionalen Vernetzung und Entwicklung) in Bukarest.

Sündenbock

Cretus Mandat und die rumänische Ratspräsidentschaft enden mit erstem Juli. Cretu zieht eine durchaus positive Bilanz. Zugleich aber lässt sie Frustration durchblicken: Was die Sichtbarkeit der EU angeht, die Projekte finanziere, mit denen sich dann lokale Politiker schmückten, die dann aber wieder auf die EU losgingen, wenn sie einen Sündenbock brauchten – eine Breitseite gegen die Gastgeberin des Donauforums, Dancila.

Justizreform abgeblasen

Dragnea in Haft, Justizreform abgeblasen, EU-Rechtsstaatlichkeitsverfahren zunächst vom Tisch, EU-Ratspräsidentschaft bewältigt: Dem neuen Frieden im Land aber trauen die wenigsten. Klar sei, so ein Regierungsmitarbeiter, dass Dragnea über Jahre die Fäden gezogen habe. Völlig unklar sei aber, welche Rolle Dancila bei seiner Inhaftierung gespielt habe. Ob es sich schlicht um einen Kraftbeweis der Justiz gehandelt habe, oder um nicht mehr als einen parteiinternen Putsch vor den Präsidentenwahlen statt, im kommenden Jahr wird ein neues Parlament gewählt.

Ana packt ihre Sachen, macht sich auf den Heimweg. Es werde der Tag kommen, sagt sie, an dem dieser Koloss – sie zeigt auf das Parlamentsgebäude – in ein Gefängnis umgewandelt werde. Dann dreht sie sich noch einmal um und sagt: „Oder in ein Irrenhaus.“