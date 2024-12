Nach Politchaos in Rumänien: Linke bei Parlamentswahl vorne, Ultrarechts erstarkt

Rumänische Politologen erklärten sich aufgrund der Ergebnisse der beiden Exit Polls vorsichtig erleichtert - aufgrund dieser Zahlen sei ein "Cordon sanitaire" um die Rechtspopulisten durchaus möglich. Die proeuropäischen Parteien würden auch weiterhin die Mehrheit stellen, denkbar sei eine Dreier-Koalition bestehend aus PSD, USR und PNL oder auch eine Vierer-Koalition (einschließlich dem UDMR).

17 Wahllokale in Österreich

Im Ausland ließen die rumänischen Behörden, wie schon vergangenen Sonntag anlässlich der Präsidentenwahl, insgesamt 950 Wahllokale einrichten, davon 17 in Österreich - sechs in Wien, jeweils zwei in Salzburg, Graz und Linz sowie je eines in Eisenstadt, Sankt Pölten, Bregenz, Innsbruck und Klagenfurt. Bei der Präsidentenwahl hatten die Stimmen der Auslandsrumänen den Ausschlag gegeben.