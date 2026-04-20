Regierungskoalition in Rumänien zerbrochen: Reformen hätten "Volk verarmt"

Rumäniens Regierungskoalition bestehend aus Postkommunisten (PSD), Liberalen (PNL), Reformpartei USR und Ungarnverband (UDMR) ist zerbrochen. Die Postkommunisten entzogen dem liberalen Regierungschef Ilie Bolojan am Montag wegen angestoßener Reformen und Sparmaßnahmen das Vertrauen, nachdem eine parteiinterne Befragung eine überwältigende Mehrheit für dessen Abgang ergeben hatte. Staatspräsident Nicusor Dan sucht nun nach neuen Koalitionsvarianten. Reformen hätten "Volk verarmt" Als Grund für ihren Vorstoß nannte die PSD die von Bolojan angestoßenen Strukturreformen und Sparmaßnahmen, die "das Volk verarmt" hätten. Allerdings waren diese unvermeidlich geworden, nachdem das Vorgängerkabinett von Ex-Regierungs- und PSD-Chef Marcel Ciolacu im Wahljahr 2024 auf einen Geldsegen ohnegleichen für zahlreiche Wählerkategorien gesetzt und dadurch ein Rekord-Defizit von 9,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) eingefahren hatte.

Nach Ciolacus Rücktritt im Mai 2025 zog die PSD es vor, jemand anderen die Kastanien aus dem Feuer holen zu lassen - die neue Koalition schlug dem damals frischgewählten Staatspräsidenten Nicusor Dan den als zähen Reformer bekannten Liberalenchef Ilie Bolojan vor. "Marionette als Regierungschef" Premierminister Bolojan selbst sieht einen anderen Grund für den Konflikt mit den Postkommunisten - nämlich, weil er "Privilegien und Seilschaften abgebaut" habe. Was die PSD offenkundig wolle, sei "eine Marionette als Regierungschef sowie eine hörige PNL", stellte Bolojan jüngst klar.