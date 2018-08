Rumänien: Aufschrei nach Aufruf zum Waffeneinsatz

Er löste damit einen Sturm der Entrüstung aus. Tausende Menschen forderten den Rücktritt von Christian Birdac, der schließlich – wohl auf Drängen der Regierung – den Eintrag löschte. Doch nur Stunden zuvor hatte der PSD-Abgeordnete Catalin Radulescu allen Regierungsgegnern gedroht, mit „einer Million Anhängern kommen“ und sie „zertreten“ zu wollen.

In Bukarest halten sich zudem hartnäckige Gerüchte, dass die Hooligans, die am Freitag zur Gewalteskalation beigetragen haben, von Regierungsseite engagiert worden waren. Damit, so die Vermutung, wolle man die Demonstranten, die einem Aufruf von Verbänden der Auslandsrumänen gefolgt waren, diskreditieren. In diesem Licht sind wohl auch die Beleidigungen durch einen Regierungsbeamten zu sehen. Er sagte: Sämtliche „Huren, Diebe und Bettler Europas“ würden heimkehren, um die PSD an der Umsetzung ihrer „Maßnahme zum Wohle der Menschen“ zu hindern.

PSD-Chef Liviu Dragnea (er ist wegen Wahlmanipulation rechtskräftig verurteilt und in erster Instanz wegen Anstiftung zum Amtsmissbrauch) sprach von einer „Revolution“, die er Staatspräsident Klaus Johannis in die Schuhe schob.

Kritiker beklagen bitter, dass derlei überhaupt in einem EU-Staat möglich ist. Rumänien übernimmt übrigens nach Österreich den Vorsitz der EU.

Die Demonstranten stellten sich auch Sonntagabend wieder gegen die Regierung von Ministerpräsidentin Dancila. Die Stimmung in Bukarest war mehr als angespannt.