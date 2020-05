Rückwärtsgefecht gegen Islamisten

Doch die Stimmung in Kairo ist dermaßen angespannt, dass jeder Funke einen Flächenbrand verursachen könnte. Seitdem dieser gewaltsame Kreislauf begonnen hat, starben bei Straßenschlachten acht Menschen, Tendenz steigend. Der Dienstag begann schon in den frühen Morgenstunden blutig: Unbekannte hatten am Tahrir-Platz, dem öffentlichen Wohnzimmer der Demonstranten, das Feuer eröffnet und Brandsätze geworfen. In Ägypten konzentriert sich inzwischen alles auf den entscheidenden Tag: Wenn am Samstag das Votum über eine neue Verfassung abgehalten wird, befürchten linke, liberale und säkulare Kräfte, dass die Islamisten ihre Macht auf Jahrzehnte einzementieren. Sie hatten den Verfassungsentwurf durchgeboxt, der Religionsgelehrte stärkt und Frauen keine klare Gleichberechtigung zusagt. Mursi entmachtete die Verfassungsrichter per Dekret und entzog sich ihrer Kontrolle. Im Eiltempo wurde die Volksabstimmung über die Verfassung anberaumt, während die Opposition ohnmächtig zusah. Die Versprechungen, die umstrittenen Dekrete sowie die Vollmachten der Armee würden nach dem Referendum wieder abgeschafft, werden mit großer Skepsis betrachtet.

Die Opposition merkt indes, dass ihre Taktik, sowohl die Verfassungsgebende Versammlung als auch das Referendum zu boykottieren, fehlschlägt. Die Oppositionellen fordern vehement eine Verschiebung der Abstimmung, um den ideologisch geprägten Verfassungsentwurf zu überarbeiten.