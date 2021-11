Geoffrey Mwesigye ist Pastor. Er predigt in der evangelikalen "Eglise De Dieu en Afrique au Rwanda" - der "Kirche Gottes in Afrika in Ruanda". Einem Land, in dem Minderheiten ständig in Gefahr sind. Und das im Sommer die Corona-Pandemie voll erwischt hat. Jetzt singen, tanzen und beten die Gläubigen seiner Gemeinde wieder. Zusammen. Und, nach anfänglichen Schwierigkeiten, auch mit Predigern anderer Kirchen, werden es immer mehr.