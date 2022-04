Rotes-Kreuz-Konvoi musste Evakuierung aus Mariupol abbrechen

Der Konvoi des Internationalen Roten Kreuzes, der Einwohner aus Mariupol evakuieren sollte, musste vor der Stadt umkehren. Die Lage mache es unmöglich, mit dem Hilfseinsatz fortzufahren, heißt es in einer Stellungnahme.

Feuerpausen wiederholt nicht eingehalten

In den vergangenen Tagen sind wiederholt geplante Feuerpausen fĂŒr die Evakuierung von Zivilisten ĂŒber bestimmte Straßen nicht eingehalten worden. Die humanitĂ€re Lage in der Stadt spitzt sich Tag fĂŒr Tag zu, Wasser, Lebensmittel und geheizte RĂ€ume sind kaum noch verfĂŒgbar.

Bisher hat die Beschießung von Mariupol nach Angaben der Stadtverwaltung SchĂ€den in Höhe von mindestens zehn Milliarden Dollar (neun Milliarden Euro) an der Infrastruktur der Hafenstadt verursacht.

„Jedes Verbrechen, jeder Mord und jeder vom Aggressor begangene Akt der Zerstörung muss dokumentiert und an den Internationalen Gerichtshof weitergeleitet werden“, forderte BĂŒrgermeister Wadym Boitschenko nach Angaben der Stadtverwaltung.