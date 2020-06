Romney: Kalifornien wie Griechenland

Dabei liegt der vorletzte Fauxpas nicht sehr lange zurück: Romney hatte erst kürzlich ausgerechnet in einer Beileidsbekundung nach einer Schießerei in einem Sikh-Tempel das Wort "Sikh" mit "Sheik" (Scheich) verwechselt. Im Englischen werden beide Wörter ähnlich ausgesprochen. Laut Washington Post hatte Romney zuvor bei einem Wahlkampfauftritt im US-Staat Illinois über die Sikh-Religion gesprochen. Nur Stunden später verhaspelte er sich bei einer Abendveranstaltung in Iowa und sprach von einem "Sheik"-Tempel und dem "Sheik"-Volk.

Der Washington Post zufolge sagte der Ex-Gouverneur von Massachusetts am Dienstag mit Blick auf den vorausgegangenen Wahlkampfauftritt: "Wir hatten eine Schweigeminute zu Ehren der Menschen, die ihr Leben in diesem Sheik-(Scheich-)Tempel verloren haben." Er fuhr fort, das Blutbad mit insgesamt sieben Todesopfern sei aus vielen Gründen eine Tragödie gewesen. "Darunter ist die Tatsache, dass das Sheik-(Scheich-)Volk (...) zu den friedlichsten und liebevollsten Menschen gehört, die man sich vorstellen kann."