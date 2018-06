Roma, Flüchtlinge, Linke: Salvini macht sich viele Feinde

„ Salvinis Feinde sind Migranten, Süditaliener, (..) Roma. Ich bin glücklich, zu den Schwachen zu zählen, die er hasst, und auf Kosten derer er politische Propaganda macht“, sagt der bekannte Mafia-Kritiker Roberto Saviano in einem Facebook-Video. Der Schriftsteller, der seit Erscheinen seines Bestsellers „Gomorrha“ regelmäßig Todesdrohungen erhält, stellt sich so erneut an die Spitze des zivilen Widerstands gegen Innenminister Matteo Salvini. Der droht im Gegenzug, Savianos Polizeischutz einzustellen.

Seit drei Wochen ist Salvini im Amt. Seine aggressive Linie gibt den Ton in der Koalition aus Lega und Fünf Sternen an: Angefangen vom Anlege-Verbot für NGO-Schiffe in Italiens Häfen über Zählung der Roma und Sinti bis zu Attacken gegen Saviano. Der bekannte Autor hat sich Salvinis Zorn mit seiner Kritik an Italiens „unmenschlicher Flüchtlingspolitik“ zugezogen. Humanität und Menschenrechte spielten in Salvinis Weltbild keine Rolle.