Rockstars gegen Politiker: Lass die Finger von meinem Song!

Genau die richtige Botschaft für den Wahlkampf, meinten Reagans Berater. Dass der Tippgeber zuvor eingestanden hatten, „keinen blassen Schimmer von Springsteens politischen Ansichten zu haben“, war ihnen schlicht egal. „Born in the USA“, das genügte doch, um dem Präsidenten die Wiederwahl zu erleichtern.

Also ließ man den sichtlich ahnungslosen Ronald Reagan auf der Bühne von der „Botschaft der Hoffnung des jungen Mannes aus New Jersey schwärmen“.

Inoffizielle Wahlkampf-Hymne

Doch „Born in the USA“ hatte nichts mit Patriotismus am Hut, es war Springsteens Abrechnung mit dem Vietnamkrieg und den seelischen Verletzungen, die er hinterlassen hatte. Springsteen jedenfalls kommentierte die Begeisterung des Präsidenten mit böser Ironie. Der solle sich doch noch ein paar andere seiner Songs anhören. „Born in the USA“ wurde trotzdem die wenn auch inoffizielle Hymne des Reagan-Wahlkampfs. „Es war“, wie US-Musikexperte Kyle Smith schreibt, „ein Geschenk, das so nie geplant war. Einfach, weil der Song es schaffte, dass sich Amerika gut fühlte, sogar stolz.“ Auf Springsteens Konzerten wurden plötzlich US-Flaggen geschwenkt, und immer mehr Republikaner outeten sich als Fans des eigentlich sozialkritischen Sängers aus New Jersey.