Robert Kennedy: Mordzeuge glaubt nicht an zwei Täter

Darauf sind die Schüsse zu hören, und mehrere Zeugen meinten, es habe mehr als acht Schüsse gegeben, also mehr Kugeln als in den Trommelrevolver Sirhans passten.

Pruszynskis Kassette hat der Toningenieur Philip Van Praag mit modernen Methoden bearbeitet. Er kam zu dem Schluss, dass mindestens 13 Schüsse auf Kennedy abgefeuert wurden. Pruszynski bekam deshalb bereits von CNN und anderen amerikanischen Journalisten Besuch.

Doch der Warschauer, der im Stadtzentrum das angesagte „Radio Cafe“ betreibt, mag selbst nicht daran glauben – ohne es gänzlich auszuschließen, dass mehr als ein Täter an dem Mord beteiligt war. Dem KURIER erzählte er, wie er überhaupt so nah an Kennedy herangekommen war.

Kurz nach Mitternacht, am 5. Juni 1968, in der Kaltküche des Ambassador Hotels in Los Angeles: der Reporter Stanislaw Pruszynski sieht einen Revolver auf seinen Magen gerichtet.

Er wird von „einem schmächtigen Mann mit Locken“ gehalten, der von Rafer Johnson, einem Footballspieler, umklammert wird.

"Die Augen waren offen"

Auf dem Boden sieht er Robert Kennedy liegen. „Die Augen waren offen, nach oben gerichtet, aber schienen nichts zu sehen.“

Sirhan Sirhan, ein Palästinenser, hatte Sekunden zuvor seine Waffe auf den Senator und Kandidaten für das Präsidentschaftsamt leergefeuert. Robert Kennedy starb 26 Stunden später im „Good Samaritan Hospital“, er wurde 42 Jahre alt.

Der Reporter hatte seinen Kassettenrekorder eingeschaltet. Doch das FBI interessierte sich erst sieben Monate nach dem Mord für das einzige Tondokument.