Rishi Sunak wird neuer britischer Premierminister

Die Präsidentin des britischen Unterhauses Penny Mordaunt hat ihre Kandidatur aufgegeben. Das bedeutet, dass Ex-Finanzminister Rishi Sunak der nächste Premierminister Großbritanniens ist.

In ihrer Rückzugserklärung behauptete Penny Mordaunt nicht, wie Boris Johnson am Sonntag, dass sie genug Unterstützung gehabt hätte, um an der Wahl teilzunehmen, wenn sie wollte. Aber sie gibt auch nicht zu, dass sie keine 100 Nominierungen erhalten hat. Sie sagte nur, es sei klar geworden, dass "die Kollegen das Gefühl haben, dass wir heute Gewissheit brauchen". Der Telegraph berichtete davor, dass Mordaunt kurz vor 14.00 Uhr 96 Nominierungen erreicht hatte - nur vier weniger als die Zahl, die sie benötigt hätte.