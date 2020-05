Ringen um die Zeit nach Assad

Österreichs

Außenministerhob vor allem wohlwollend hervor, dass eine Frau im dreiköpfigen Führungsgremium vertreten ist. Er sagte im Rahmen des Treffens inKairo: „Das ist ein lang erwarteter Hoffnungsschimmer.“ Eine nach innen und nach außen geeinte Oppositionsspitze sei unerlässlich, um den Menschen in Syrien eine glaubwürdige Alternative zumzu bieten. Eine „automatische Anerkennung“ könne es aber nicht geben. Diehat die Oppositionsallianz am Montag offiziell als Vertretung des Landes anerkannt. Eine Entscheidung derzum neuen Gremium wird es möglicherweise beim Ministerrat nächsten Montag geben.Außenminister Westerwelle sagte der Allianz seine Unterstützung zu. Gemeinsam will man vor allem eines verhindern: Dass nach einem möglichen (und erwünschten) Ende desein Machtvakuum entsteht, das einen Nährboden für extremistische Kräfte bieten würde.

Bei allem – sehr vorsichtigen – Optimismus beim Thema Syrien äußerte sich der Unmut der Minister besonders über den palästinensisch-israelischen Konflikt. Der Stillstand bei den Verhandlungen mache Angst vor Extremisten. Am 29. November stimmt die Generalversammlung der Vereinten Nationen darüber ab, ob Palästina Beobachterstatus in der UNO erhält. „Wir erwarten 27 Ja-Stimmen“, sagte ein enger Mitarbeiter des AL-Generalsekretärs ElAraby Richtung EU. Für die Liga ist die Aufwertung der Palästinenser ein klarer Fall. Für Europa weniger. Die Mitgliedstaaten haben keinen gemeinsamen Standpunkt. Österreich werde sich „zeitnah“ überlegen, wie man abstimmt, so Spindelegger.