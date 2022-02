KURIER: Frau Wehrschütz, Ihr Mann berichtet für den ORF seit vielen Monaten aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine. Die Angst ist Ihr ständiger Begleiter. Wie gehen Sie damit um?

Elisabeth Wehrschütz: Mein Mann ist seit fast 15 Jahren im Einsatz. Ich habe schon mehrere Situationen mitgemacht, wo ich Stoßgebete an Gott gerichtet habe und ihn bat: "Lieber Gott, lass ihn wieder zurückkommen. " Ich vertraue einfach darauf.

Wie oft waren Sie in Lebensgefahr?

Christian Wehrschütz: In der Ukraine noch nicht. Wirklich ernst war es im Mazedonien-Konflikt 2001. Ich kam zu einer Straßensperre der Sonderpolizei. Mit einem der Sonderpolizisten hatte ich mich angefreundet, brachte ihm einen Cognac als Geschenk mit. Während ich mit dem Sonderpolizisten zusammensaß, kam ein Albaner mit seinem Sohn zum Kontrollpunkt. Die Situation eskalierte plötzlich, der Albaner zog eine Handgranate und wollte sie in den Checkpoint werfen. Wäre er nicht rechtzeitig von den Sonderpolizisten erschossen worden, würde ich heute nicht mehr hier sitzen. Das war mein zweiter Geburtstag.

Elisabeth Wehrschütz: Natürlich wird mir anders, wenn ich meinen Mann im TV mit Helm und schusssicherer Weste sehe. Aber ich bin der festen Überzeugung, jedem von uns ist der Zeitpunkt des Todes vorbestimmt. Mein Cousin war nie in einer lebensgefährlichen Situation und ist von einem Auto auf der Straße angefahren worden. Die Gefahr lauert überall.

Sie vertrauen Ihrem Mann, dass er keine Risiken eingeht?

Elisabeth W.: Nein, da vertraue ich ihm nicht. Mein Mann ist mit Leib und Seele Journalist und beobachtet Konflikte nicht nur vom Hotel aus.

Christian W.: Ich zähle nicht zur Gattung der Hotel-Journalisten, die ihre Kamerateams für sich in den Krieg schicken. Mein Team führe ich nach den Prinzipien einer militärischen Ausbildung: "Kommandanten führen von vorne und nicht von hinten." Ich würde mein Team nie einem Risiko aussetzen, das ich zuvor nicht eingegangen bin.

Wann ziehen Sie aus Sicherheitsgründen die Grenze?

Christian W.: Die Grenze ist in der Regel dann zu setzen, wenn die Straßensperre sagt: "Wir können dich nicht durchlassen, weil gerade das Artilleriefeuer im Gange ist." In Donezk haben wir so viele Tode gefilmt. Das waren Menschen, die in ihrem Auto unterwegs waren, und die Granate schlug zehn Meter neben ihnen ein. Von ihnen blieb nichts über. Wenn man in einer Stadt ist, die beschossen wird, weiß man logischerweise nie, wann und wo die nächste Granate einschlägt, muss man sich im Klaren sein: In letzter Konsequenz bist du in Gottes Hand. Man kann nur auf die alte Weisheit hoffen, dass Artilleristen nie zwei Mal auf dasselbe Ziel schießen.

Gibt es fixe Rituale, wie und wann Sie Ihre Frau über Ihren Status quo informieren?