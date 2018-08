Rettungsstreit: Schauplatzwechsel auf der Mittelmeerroute

Die "Diciotti" bleibt vorerst ohne Zielhafen, aber das Szenario dürfte sich wiederholen, bis eine tragfähige Lösung für derartige Fälle gefunden wurde. Italiens Regierung vertritt eine zunehmend härtere Linie. Innenminister Salvini will die Flüchtlinge nun direkt nach Libyen zurückschicken, wenn kein anderes EU-Länder sich bereit erklärt sie aufzunehmen wollen."Entweder entscheidet sich Europa ernsthaft, Italien konkret zu helfen, angefangen zum Beispiel bei den 180 Einwanderern an Bord des Schiffes 'Diciotti', oder wir werden gezwungen sein, das zu tun, was das Geschäft der Menschenhändler für immer beendet", erklärte der Minister. "Das heißt, die auf See aufgegriffenen Menschen zurück nach Libyen zu eskortieren."

Die Europäische Union und die Vereinten Nationen weisen darauf hin, dass die Rückführung in ein Land, in dem Migranten Missbrauch und Folter drohe, internationales Recht brechen würde. Laut Seerecht müssen Schiffbrüchige in den nächsten, für sie sicheren Hafen gebracht werden. Dazu wird Libyen, wo größtenteils Anarchie ohne Rechtsstaatlichkeit herrscht und Folter sowie Menschenhandel im großen Stil betrieben werden, nicht gezählt. Das nahegelegene Tunesien wiederum hat es in der Vergangenheit abgelehnt, gerettete Migranten aus Libyen aufzunehmen.

Kurz fordert Anlegestopp

Bundeskanzler Kurz sprach sich unterdessen überhaupt dagegen aus, dass Schiffe mit geretteten Flüchtlingen in Europa anlegen dürften. Darüber seien sich er und der maltesische Regierungschef Joseph Muscat in einem Telefongespräch einig gewesen, hieß es am Sonntag aus dem Bundeskanzleramt. Schiffe müssten an der EU-Außengrenze gestoppt werden und die Migranten in die Ursprungsländer oder in ein sicheres Drittland auf afrikanischem Festland gebracht werden. "Wir vertreten hier die gleiche Meinung, dass nicht jedes Schiff in der EU anlegen kann", wurde Kurz vom Bundeskanzleramt zitiert. Auch andere EU-Länder sollten Schiffe aus Nordafrika nicht einfach anlegen lassen.