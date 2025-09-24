Nach den mutmaßlichen Schüssen auf ein Rettungsschiff haben mehr als 40 Hilfsorganisationen die EU-Kommission aufgefordert, die Finanzierung der libyschen Küstenwache einzustellen. "Die Europäische Kommission muss die Rechtsstaatlichkeit an ihren Seegrenzen wiederherstellen und die Zusammenarbeit mit Libyen unverzüglich aussetzen", schrieben die Gruppen in einem Brief an EU-Migrationskommissar Magnus Brunner und die EU-Kommissarin für den Mittelmeerraum, Dubravka Šuica .

"Menschenleben dürfen nicht im Namen der Grenzkontrolle missachtet werden", heißt es in dem Schreiben, das auch von Amnesty International und Ärzte ohne Grenzen unterzeichnet ist.

Das Rettungsschiff "Ocean Viking" soll nach Angaben der Hilfsorganisation SOS Méditerranée Ende August in internationalen Gewässern von der libyschen Küstenwache beschossen worden sein. Die Freiwilligen waren demnach gerade auf der Suche nach einem in Not geratenen Boot gewesen. An Bord des Rettungsschiffs befanden sich den Angaben zufolge neben der Besatzung bereits 87 Gerettete. Verletzt wurde niemand. SOS Méditerranée hatte in Italien Anzeige erstattet.