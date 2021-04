Rettung durch das Alkoholmonopol

Das schwedische Weinmagazin Livets Goda war voll des Lobes: „Precision och Passion från Österrike.“ Das versteht man auch ohne Schwedisch-Kentnisse.

Bemerkenswert ist, dass diesmal nicht die üblichen verdächtigen Spitzenwinzer im Mittelpunkt standen, sondern das Weingut Dorli Muhr aus Prellenkirchen in Niederösterreich. Eine nette Ortschaft einige Kilometer südlich von Hainburg an der Donau und kurz vor Bratislava. Das Weinbaugebiet Carnuntum war in der Vergangenheit nicht unbedingt der heißeste Tipp für die Freunde des kultivierten Trinkgenusses. Das ist heute anders. Wegen des Klimawandels und den steigenden Durchschnittstemperaturen reifen die Weine in Carnuntum vollständig aus.

Das größte Weinmagazin der Welt, der Wine Spectator, hat sich in der Oktoberausgabe 2020 umfangreich der Sorte Blaufränkisch gewidmet. „Wenn Sie die charakterstarken österreichischen Rotweine noch nicht kennen, ist es höchste Zeit, sich mit ihnen auseinanderzusetzen“, heißt es in dem Artikel. Die höchste Bewertung, die das Magazin jemals an einen österreichischen Rotwein vergeben hat, bekam Ried Spitzerberg 2017, Erste Lage von Dorli Muhr. Schon wieder Carnuntum.