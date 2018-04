Reporter ohne Grenzen: Weniger Pressefreiheit in Österreich

Europa sei jene Region, in der sich die Situation der Pressefreiheit insgesamt verschlechtert habe. Das sagte, Rubina Möhring, Präsidentin Reporter ohne Grenzen (ROG) Österreich, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz anlässlich der Präsentation der jüngsten Rangliste der Pressefreiheit. Besonders hob Möhring die Lage in Malta, der Slowakei, Tschechien und Ungarn hervor.

Zur Situation in Österreich meinte sie, das Land liege 2018 wie im Vorjahr stabil auf Platz 11 und damit im weißen Bereich, der bis Rang 15 gelte. Diesen Platz habe es aber auch aufgrund Verschiebungen innerhalb der restlichen Länder. Diese Verschlechterung erkläre sich durch direkte Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten vor allem durch Politikerinnen und Politiker der FPÖ.

Wiederholte Angriffe der FPÖ in Kritik

"Attacken nicht nur gegen Medien an sich, sondern gegen einzelne Journalistinnen und Journalisten persönlich haben zugenommen. Eine sorgenvolle Entwicklung, gerade in Zusammenhang mit dem Vormarsch autoritärer Personen in Österreich und seinen Nachbarländern", bilanzierte Möhring.

"Dieses Vorgehen dient, genauso wie wiederholte Drohungen von Einsparungen und Entlassungen im öffentlichen Rundfunk, der Einschüchterung von Journalisten. Ein Vorgehen, das einer Demokratie nicht angemessen ist", meinte Möhring zuvor schon in einer Pressemitteilung. Der zunehmende Druck auf Journalistinnen und Journalisten, etwa durch finanzielle Unsicherheit und damit Unabhängigkeit des ORF, werde sich vermutlich noch stark auf die Pressefreiheit und damit auf die Rangliste im Jahr 2019 auswirken", befürchtet die ROG-Präsidentin.