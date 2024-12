Reporter ohne Grenzen ehrte Journalisten aus Gaza und Ukraine

Die Organisation Reporter ohne Grenzen (RSF) ehrt in diesem Jahr Journalisten in Kriegsgebieten für ihre Arbeit. Den Preis in der Kategorie "Wirkung" erhielt die ukrainische Journalistin Natalja Humenjuk, die mit "The Reckoning Project" Kriegsverbrechen dokumentiert und die Verantwortung Russlands für die Deportation ukrainischer Kinder in den Fokus rückte. Ihre Arbeit führte zu Haftbefehlen des Internationalen Strafgerichtshofs gegen den Kremlchef Wladimir Putin.

Bei der Verleihung der "Press Freedom Awards" in Washington wurde Wael Al-Dachduh, Leiter des Gaza-Büros des TV-Senders Al-Dschasira, in der Kategorie "Mut" ausgezeichnet. Trotz persönlicher Verluste und großer Gefahr berichtete er über die israelische Kriegsführung im Gazastreifen. Seine Frau, ein Enkel und drei seiner Kinder starben in dem Konflikt. Al-Dachduh selbst wurde verletzt.