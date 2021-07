Auf der Flucht vor der IS: "Werden nicht zurückgehen"

Nord-Syrien

Türkei

Erbil

Der Krieg in Syrien und im Irak hat Millionen Menschen vertrieben. 130.000 Menschen haben sich alleine zuletzt ausin diegeflüchtet. 1,8 Millionen Flüchtlinge sind imNordirak unterwegs. 250.000 alleine im Bezirk. Zum Teil leben sie in Lagern, zum Teil haben sie leere Häuser und auch Schulen besetzt, manche mieten sich ein, manche leben auf der Straße.

In Shakholan, einem Dorf mit rund 3000 Einwohnern, leben alleine 600 Flüchtlinge. "Verstehen sie, wir helfen gerne, jeder ist hier willkommen, aber wir sind auch nur arme Leute hier", sagt ein junger Dorfbewohner beinahe entschuldigend. "Wir werden mit offenen Armen empfangen, man hilft uns, wo es nur geht", sagt Karim.

Als Invalide hatte er in seinem Heimatdorf die erweiterte Familie unterstützend um sich – der Krieg, die Flucht, all das Chaos hat alles durcheinandergerüttelt. Einige Verwandte sind tot, einige konnten sich retten. Nur, wo sie sind, weiß niemand. "Mein ganzes Leben habe ich in meinem Dorf verbracht – das Dorf war mein ganzes Leben", sagt Karim. Sein dreijähriger Sohn kauert neben ihm auf dem staubigen Betonboden, spielt mit einer kaputten Fernbedienung, reißt die Batterien raus, schiebt sie ruckartig zurück in den Batterieschacht, als würde er eine Waffe laden. "Pach, pach" murmelt er im Spiel versunken.

Zu bleiben, sagt Karim, war keine Option: "Sie hätten uns getötet." Er legt die Hand auf die Schulter seines Kindes. "Wir werden bleiben, wir werden nicht zurückgehen. Was wir hören, sind nur schlechte Nachrichten." Karims Kinder sind zu jung, aber Nasims ältester Sohn hat sich bereits den kurdischen Peshmerga angeschlossen. Der Zweitälteste will dem großen Bruder folgen. Sein Vater erzählt das mit Stolz – es ist der Beitrag eines ehemaligen Tagelöhners für die Zukunft seiner Heimat: und das ist Kurdistan. "Wir müssen uns um uns selbst kümmern, die Regierung in Bagdad tut nichts, die hat uns alleine gelassen", sagt Nasim. Bagdad hat Zahlungen an die kurdische Regionalregierung vor drei Monaten eingestellt. Seither werden keine Löhne ausbezahlt.

Karim sagt: "Ich möchte, dass meine Kinder die Chance bekommen, aus ihrem Leben etwas machen zu können, dass sie lesen lernen, schreiben, dass sie in Sicherheit leben, dass der Krieg endlich vorbei ist." Krieg, das war für ihn unmittelbare Realität die vergangenen 35 Jahre. Er selbst, so sagt Karim, sei müde und erschöpft. Stille im Raum. Nur ein Ventilator brummt. Nasim und Quasim nicken schweigend. Karims Sohn ist inzwischen in den Hof gelaufen – mit seiner Fernbedienung.