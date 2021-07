"Kiew kann sich zum Teufel scheren"

Donezk

Das istam Mittwoch. Vor dem besetzten Regierungsgebäude am Ende derhaben sich vielleicht einhundert Menschen eingefunden bis Mittag. Hier herrscht Belagerungsstimmung. "Es ist längst ein Krieg", sagt eine junge Frau. Eröffnet hätten ihn "die Faschisten in". Sie brüllt – denn aus Lautsprechern tönen patriotische Lieder auf die "Volksrepublik" – schwerer russischer Rock, gesungen von einer Stimme, die nach filterlosenund selbstgebranntem Schnaps klingt.

Es ist nicht so klar, wer dieser Tage die Kontrolle über diese Millionenstadt hat. Am Dienstag hatten schwer bewaffnete Separatisten ohne Probleme eine Militärakademie in einem Vorort Donezks umstellt. Im besetzten Regierungsgebäude sagt ein Aktivist höflich, aber bestimmt: "Mehr oder weniger haben wir die Kontrolle über den gesamten Donbass." Und darauf folgt in milden Worten ausgedrückt so etwas wie: " Kiew kann sich hier zum Teufel scheren." All das, während die ukrainische Armee in den umliegenden Städten Slowjansk und Kramatorsk eine Offensive durchführt.

Es ist aber weniger ein Konflikt, in dem Schützengräben oder Stellungen zählen, als einer, in dem die komplizierten sozialen und ökonomischen Geflechte der Region ausschlaggebend sind: Allianzen. Da sind auf der einen Seite die Separatisten, die ihrerseits aus verschiedenen Fraktionen und Milizen bestehen, dann sind da lokale Behörden, deren Loyalitäten und Beziehungen zum lokalen Unternehmertum nicht immer restlos klar sind. Und dann ist da Rinat Achmetow, der mächtigste Geschäftsmann der Region. Er hat der Zentralregierung in Kiew zwar seine Gefolgschaft erklärt, aber daran gibt es erhebliche Zweifel.

Kommenden Sonntag soll nach dem Wunsch der Separatisten im gesamten Donbass ein Referendum über die Unabhängigkeit stattfinden. Auch wenn Putin eine Verschiebung fordert (siehe unten). Denys Kazansky, Journalist bei der Wochenzeitung Tyzhden, ist sicher, dass es trotzdem stattfinden wird. Aus seiner Sicht befindet sich das Land längst im Bürgerkrieg – einer mit schwierigen Frontlinien, die zwischen sozialen Gruppen, Generationen oder Ideen verliefen. Letztlich, so sagt er, sei es ein Krieg zwischen der Ukraine und der " Sowjetunion". Denn die Separatisten wollten viel eher eine Wiederbelebung der UdSSR, als eine Zugehörigkeit zu Russland.