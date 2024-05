Lopatka traf russischen Diplomaten bei Vermittlungsbesuch in Istanbul

Der Nationalratsabgeordnete und ÖVP-Spitzenkandidat bei der nahenden EU-Wahl, Reinhold Lopatka, begab sich am vergangenen Mittwoch auf diplomatische Mission nach Istanbul. Seit 2021 ist Lopatka nämlich nebenbei Vizepräsident der parlamentarischen Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) mit Sitz in Wien - und dabei als Sonderbeauftragter für den parlamentarischen Dialog zur Ukraine tätig. In dieser Funktion traf der Steirer in der Türkei auf den russischen Diplomaten Wladimir Tschischow.

Bei der parlamentarischen Versammlung der OSZE kommen Entsandte aus den 56 Mitgliedsstaaten zusammen, um sich zu unterschiedlichen Themen auszutauschen. Russische Abgeordnete nehmen seit Februar 2023 jedoch an keinen OSZE-Sitzungen mehr Teil. Im November kam jedoch Russlands Außenminister Sergej Lawrow zu einem OSZE-Gipfel, weshalb ukrainische und baltische Vertreter fernblieben.