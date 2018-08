Regimekritikerin: „Die Iraner sind voller Wut und Verzweiflung“

Parastou Forouhar weiß, wie hoch der Preis für Regimekritik sein kann. Ihre Eltern Dariush und Parvaneh Forouhar gehörten zu den prominentesten Oppositionspolitikern des Iran und bezahlten ihr politisches Engagement mit dem Leben. Sie wurden 1998 ermordet.

18 Beamte des Geheimdiensts wurden dafür verurteilt, ihre Tat wurde als „eigenmächtig“ dargestellt.

„Nach der Islamischen Revolution, als ich in den 80er-Jahren in Teheran studierte, hat die Angststarre alles beherrscht“, erzählt die 56-jährige Künstlerin, die mittlerweile in Deutschland lebt, dem KURIER.

„Heute ist die Angst auch groß – aber nicht nur, verhaftet und hingerichtet zu werden, sondern auch zu verelenden.“