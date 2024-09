Regierungsumbildung in der Ukraine: Außenminister Kuleba tritt zurück

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat seinen Rücktritt angeboten. Das teilte der ukrainische Parlamentspräsident, Ruslan Stefantschuk, am Mittwoch mit. Bereits am Vortag hatten einige Minister in Kiew ihren Rücktritt eingereicht. Bei den zunächst bekannt gewordenen drei Ministern handelt es sich um den für die Rüstungsindustrie zuständigen Olexander Kamyschin sowie um Denys Maljuska (Justiz) und Ruslan Strilez (Umwelt).