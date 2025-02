Rache für Grönland? Dänen wollen über Petition Kalifornien kaufen

Die Petition mag satirisch sein, steht jedoch vor dem ernsten Hintergrund, dass sich das Bild der USA bei den meisten Dänen zuletzt dramatisch verschlechtert hat. Von 1.000 Befragten gaben Ende Jänner fast die Hälfte in einer Studie an, die USA sei eine "sehr große" oder "ziemlich große Bedrohung" für Dänemarks Sicherheit. Damit lagen die USA in der Befragung vor Nordkorea und dem Iran.

Nun schlagen die Dänen zurück: In einer Online-Petition fordern bereits mehr als 200.000 nicht weniger als den Kauf Kaliforniens. "Haben Sie sich jemals eine Landkarte angeschaut und gedacht: 'Wissen Sie, was Dänemark braucht? Mehr Sonnenschein, Palmen und Inline Skates'", heißt es auf der Webseite "denmarkification".

In einer am Mittwoch vom Brüsseler Thinktank European Council on Foreign Relations (EFCR) veröffentlichten Umfrage gaben zwei Drittel der Befragten an, dass Donald Trumps zweite Amtszeit negative Auswirkungen auf Dänemark haben werde. Damit liegen die Dänen in dieser Umfrage an der Spitze. Mit den positivsten Auswirkungen Trumps auf ihr Land rechnen die Ungarn (47 Prozent).