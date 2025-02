Von Grönland bis Gaza: Supermachtpolitik auf Steroiden

So weit der jüngste Plan des an schockierenden Plänen nicht armen amerikanischen Präsidenten. Man hat sich in der kurzen zweiten Amtszeit des neuen Herrn im Weißen Haus ja schon an einiges gewöhnt, aber die Welt in Trump’scher Manier als eine Art Selbstbedienungsladen zu sehen, das hat in der Weltpolitik schon eine neue Qualität: Man nehme sich einfach, was irgendwie zu den eigenen Zielen passt.

Erinnert das an irgendjemanden?