Quiz: Was wissen Sie über das Weltgeschehen 2019?

Turbulent ging es 2019 auf allen Kontinenten zu: In mehreren südamerikanischen Staaten gab es ebenso Proteste wie im Iran, in Algerien oder dem Libanon. Auch in Frankreich und Italien gingen Tausende auf die Straßen - während sich die USA auf das Amtsenthebungsverfahren gegen ihren Präsidenten vorbereiteten und Großbritannien - endlich - auf den EU-Austritt zusteuerte. Und was war noch? Testen Sie Ihr Wissen.