Quarantäne-Aus in Österreich? So sieht es im Rest Europas aus

Griechenland: Hier gilt die Quarantänepflicht im Infektionsfall noch, sie liegt bei fünf Tagen. Touristen sind davon allerdings ausgenommen. Auch hier ist in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Öffentlichen Verkehrsmitteln Maske zu tragen.

Frankreich: Wer dreifach geimpft ist und trotzdem positiv getestet wird, muss für sieben Tage in Quarantäne. Nach fünf Tagen darf man sich zwar freitesten, aber nur, wenn 48 Stunden lang keine Symptome aufgetreten sind. Die Heimreise ist Touristen während der Dauer der Quarantäne nicht gestattet. Wer nicht geboostert ist, muss im Falle einer Infektion sogar für 10 Tage in Selbstisolation. Die Maskenpflicht gilt in allen Gesundheitseinrichtungen, die Regelung für Öffis unterscheidet sich aber je nach Region. In der Pariser U-Bahn gilt die Maskenpflicht etwa.

Portugal: Derzeit muss man für sieben Tage in Quarantäne, wenn man sich infiziert hat, auf den portugiesischen Urlaubsinseln sind es allerdings nur fünf Tage - das gilt auch für Touristen. Die Maskenpflicht gilt in allen Öffis sowie in Gesundheitseinrichtungen.

Türkei: Genesene und Geboosterte müssen generell nicht in Quarantäne. Personen, die noch nie Kontakt mit dem Virus hatten, müssen für sieben Tage in Isolation. Masken müssen nur in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen getragen werden.