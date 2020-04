Putin und Co.: Mit Schutzanzug und Maske gegen das Virus

Russland

Mit seiner mittlerweile langjährigen Erfahrung als Präsident weiß sich Wladimir Putin stets gut in Szene zu setzen für die Fotografen - so auch in der Corona-Krise. Bei einem Spitalsbesuch in Moskau am 24. März tauchte er mit Schutzanzug auf. Putin verzichtet seit Anfang April aufs Händeschütteln und arbeitet inzwischen von seiner Vorstadtresidenz Nowo-Ogarjowo aus - ohne allerdings von Quarantäne zu sprechen.