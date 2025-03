Nach Telefonat mit Putin: So lief Trumps Gespräch mit Selenskij

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Worten ein einstündiges Telefongespräch mit seinem ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskij geführt. "Ein Großteil des Gesprächs basierte auf dem gestrigen Anruf bei Präsident Putin , um Russland und die Ukraine hinsichtlich ihrer Forderungen und Bedürfnisse in Einklang zu bringen", schrieb Trump am Mittwoch auf Truth Social. "Wir sind auf einem sehr guten Weg." Selenskij sprach von einem "sehr substanziellen und offenen Telefonat".

In dem Gespräch habe er die Bereitschaft der Ukraine bekräftigt, Angriffe auf die russische Energieinfrastruktur einzustellen, sagte Selenskij. Ukrainische und US-Teams seien bereit, sich in den kommenden Tagen in Saudi-Arabien zu treffen, um weitere Schritte in Richtung Frieden abzustimmen. Er hatte zuvor öffentlich eine US-Kontrolle der von Trump und Kreml-Chef Wladimir Putin akkordierten Feuerpause gefordert.

Es war der erste bekannte persönliche Kontakt zwischen Trump und Selenskij seit dem Eklat im Weißen Haus, der darin mündete, dass die US-Regierung vorübergehend die militärische Hilfe für die Ukraine stoppte. Zuvor hatte Selenskij Trump nach Angaben des US-Präsidenten schriftlich kontaktiert. Am Dienstag hatte Trump mit Kreml-Chef Wladimir Putin per Telefon über ein Ende des seit mehr als drei Jahre dauernden Ukraine-Kriegs gesprochen. Dabei ging es auch um eine begrenzte Waffenruhe. Technische Details sollen bei einem weiteren Treffen am Sonntag in Saudi-Arabien besprochen werden.