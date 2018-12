Putin-Sprecher bestätigte Kontakt zu Trumps Ex-Anwalt

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hat einen Kontakt seines Stabes zu einem Vertrauten von US-Präsident Donald Trump bestätigt. Es seien per eMail Anfragen eingegangen, bei einem Investitionsprojekt zu helfen, sagte Peskow am Freitagabend (Ortszeit) am Rande des G-20-Gipfels in Buenos Aires. Soweit er sich erinnere, sei es darum gegangen, "ein Trump-Haus zu bauen", sagte er der Agentur Interfax zufolge.

Wann der Kontakt genau war, blieb zunächst unklar. Trumps Ex-Anwalt Michael Cohen hatte am Donnerstag vor Gericht in New York eine Lüge zugegeben. Er habe die Pläne für einen Trump-Tower in Moskau nicht im Jänner 2016 abgebrochen, sondern noch bis Juni vorangetrieben. Um diese Zeit stand die Nominierung des Unternehmers als republikanischer Präsidentschaftskandidat schon so gut wie fest.