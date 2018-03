Putin singt Hymne mit 100.000 Anhängern

Zwei Wochen vor der russischen Präsidentenwahl hat Amtsinhaber Wladimir Putin vor mehr als 100.000 Anhängern die Nationalhymne angestimmt und für Zusammenhalt geworben. Im Moskauer Luschniki-Stadion, Russlands wichtigster Arena bei der Fußball-WM diesen Sommer, rief er seine Anhänger auf, alles für das Glück ihrer Kinder und Enkel zu tun.

"Niemand wird das für uns tun außer uns selbst", sagte Putin Agenturen zufolge am Samstag. "Wenn wir das zusammen machen, dann stehen die kommenden Jahrzehnte, das ganze 21. Jahrhundert im Zeichen unserer strahlenden Siege", sagte Putin und sang dann gemeinsam mit dem Publikum die russische Hymne.

IT IS IMPOSSIBLE TO BE IDEAL, when you carry the hopes of the whole country on your shoulders, YES, STILL RUSSIA! RALLY IN SUPPORT of Putin. anthem of #Russia. Putin sings a hymn #Лужники #Путин #Митинг #россиявмоемсердце #Putin pic.twitter.com/cePObCThkz