"Täuschungsmanöver": Selenskij ohne Putin zu Friedensgesprächen in der Türkei

Die direkten Gespräche in Istanbul hatte Putin selbst vorgeschlagen - als Antwort auf die Forderung Selenskijs nach einer bedingungslosen Waffenruhe, die am Montag hätte beginnen sollen.

Der russische Präsident Wladimir Putin ist am Donnerstag nicht persönlich zu Friedensgesprächen mit der Ukraine in die Türkei gereist, sondern hat lediglich Berater und stellvertretende Minister nach Istanbul entsandt. Selenskij dagegen ist am Donnerstag in Ankara gelandet. Putins Abwesenheit dämpfte die Erwartungen auf einen größeren Durchbruch zu einer Waffenruhe im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Trump schloss eine Teilnahme an den Gesprächen zwischen der Ukraine und Russland in der Türkei aber nicht vollkommen aus. "Falls etwas passieren sollte, würde ich am Freitag hinfahren, wenn es angemessen wäre."

US-Präsident Donald Trump zeigt sich überzeugt, dass es bei den Bemühungen um Frieden in der Ukraine erst bei einem Treffen zwischen ihm und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin Bewegung geben wird. "Nichts wird geschehen, bis Putin und ich zusammenkommen", sagt Trump vor der Presse an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One vor der Landung in Dubai. Es ist die dritte Station auf Trumps Nahost-Reise. Dass Putin nicht gekommen ist, wundert Trump nicht: "Warum sollte er kommen, wenn ich auch nicht fahre?"

Die russische Delegation am Donnerstag war bereits in der Früh in der türkischen Millionenmetropole Istanbul angekommen. Erst in der Nacht auf Donnerstag wurde bekannt, dass Wladimir Medinski die Delegation leiten wird. Er ist als Berater Putins und ehemaliger Kulturminister politisch eher ein Leichtgewicht in Moskau. Er leitete bereits 2022 das bisher letzte direkte Treffen zwischen russischen und ukrainischen Unterhändlern - das kein Ergebnis brachte. Außerdem seien Vize-Außenminister Michail Galusin, der General Igor Kostjukow vom russischen Generalstab und der Vize-Verteidigungsminister Alexander Fomin Teil der russischen Delegation, meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS.

Trump ist nach Aussagen von US-Außenminister Marco Rubio für jeden Mechanismus offen, der zu einem gerechten Frieden zwischen der Ukraine und Russland führen würde. Die USA wollten in den nächsten Tagen Fortschritte sehen, sagte Rubio vor einem informellen Treffen der NATO-Außenminister in Antalya. Eine militärische Lösung für den Konflikt gebe es nicht. Rubio hatte am Mittwoch seinen ukrainischen Kollegen Andrij Sybiha getroffen. Er habe Rubio die "Friedensvision" Selenskijs erläutert, teilte Sybiha am Mittwochabend mit. Es sei wichtig, "dass Russland die konstruktiven Schritte der Ukraine erwidert". Moskau müsse begreifen, "dass die Ablehnung des Friedens einen hohen Preis hat", fügte Sybiha hinzu. Er traf am Donnerstag in Ankara ein.

Estland spricht von "Ohrfeige"

NATO-Generalsekretär Mark Rutte zeigte sich im Vorfeld der Gespräche vorsichtig optimistisch. Der nächste Schritt in einem möglichen Friedensprozess muss laut Rutte von Russland kommen. Die Ukraine sei eindeutig zu einem Waffenstillstand und sofortigen Gesprächen bereit, sagte Rutte vor dem Treffen der NATO-Außenministerinnen und -minister in Antalya. "Es liegt nun an den Russen, sicherzustellen, dass sie die nächsten notwendigen Schritte unternehmen."

Estland bezeichnete Putins Entscheidung, ein Team mit Vertretern der dritten Reihe zu entsenden, als "Ohrfeige". Ein Insider, der auf ukrainischer Seite bereits an den Gesprächen mit Russland im März 2022 in Istanbul beteiligt war, sagte, Medinski habe auch damals das russische Team geleitet und habe kein Mandat für Entscheidungen. "Der wichtigste Punkt ist, dass die Personen, die tatsächlich am Tisch sitzen werden, nicht unbedingt die Hauptakteure sind."