Friedensverhandlungen: Selenskij will nur mit Putin persönlich sprechen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij will bei möglichen Friedensgesprächen am Donnerstag in der Türkei nur mit dem russischen Machthaber Wladimir Putin sprechen und mit keinen anderen Vertretern Russlands.

Putin hatte am Wochenende Friedensverhandlungen ohne Vorbedingungen vorgeschlagen, die am Donnerstag in Istanbul stattfinden sollten. Selenskij willigte ein. Zudem bot US-Präsident Donald Trump auch seine Teilnahme an, was von Selenskij begrüßt wurde. Russland seinerseits hat noch nicht erklärt, ob und auf welcher Ebene es an den Gesprächen teilnehmen wird.

So ist auch noch unklar, ob Putin selbst an dem Treffen teilnehmen will. Selenskij und Putin machen keinen Hehl aus ihrer gegenseitigen Verachtung. Das Treffen in Istanbul wäre ihr erstes persönliches Treffen seit Dezember 2019.