Putin in Neujahrsbotschaft: "Glauben an den Sieg"

Russland Präsident Wladimir Putin zeigt sich in seiner Neujahrsbotschaft auch nach fast vier Jahren seines Angriffskrieges gegen die Ukraine siegessicher. Putin wandte sich direkt an die russischen Soldaten. "Wir glauben an Sie und an unseren Sieg", sagte der Kremlchef laut dem Redetext der aufgezeichneten Videoansprache, die zuerst auf der fernöstlichen Halbinsel Kamtschatka im TV zu sehen war. Dort begann das Jahr 2026 am Mittwoch um 13.00 Uhr MEZ. "Ich gratuliere unseren Kämpfern und Kommandanten zum beginnenden Neuen Jahr!", betonte Putin dem von Staatsmedien veröffentlichten Redetext zufolge, und bezeichnete die russischen Soldaten als "Helden". Die Truppen, die an der sogenannten Spezialoperation seit Februar 2022 in der Ukraine beteiligt sind, würden für "ihr Heimatland, die Wahrheit und Gerechtigkeit" kämpfen. Die Ukraine wirft ihnen Kriegsverbrechen vor.

"Millionen Menschen in ganz Russland - das versichere ich ihnen! - sind in dieser Silvesternacht bei Ihnen" sagte hingegen Putin. "Sie denken an Sie, fühlen mit Ihnen, hoffen auf Sie. Wir sind vereint in unserer aufrichtigen, selbstlosen und treuen Liebe zu Russland". Das Land werde seine gesetzten Ziele erreichen, "für unser großes Russland!" Friedensgespräche in TV-Ansprache kein Thema Von den Verhandlungen mit den USA über eine Beendigung des Krieges oder der Hoffnung auch vieler Russen auf Frieden war aber keine Rede in der Botschaft. Das Jahr 2026 beginnt zu einem Zeitpunkt, zu dem ein diplomatischer Ausweg im Ukraine-Konflikt weiterhin unsicher erscheint. Die Verhandlungen treten auf der Stelle, während die russische Armee an der Front weiter angreift und vorrückt. Die nun fast vier Jahre andauernden Kämpfe haben auf beiden Seiten zu zehn- oder sogar hunderttausenden Toten geführt.