Neujahrsrede in China: Xi bekräftigt Anspruch auf Taiwan

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat in seiner Neujahrsansprache technologische Fortschritte des Landes hervorgehoben und zugleich den Anspruch auf eine Wiedervereinigung mit Taiwan bekräftigt.

"Die Wiedervereinigung unseres Mutterlandes ist ein Trend der Zeit und nicht aufzuhalten", erklärte Xi. Zu Wochenbeginn hatte das chinesische Militär groß angelegte Manöver rund um Taiwan abgehalten.

Beobachter werteten die Übungen unter anderem als Reaktion auf neu genehmigte US-Waffenlieferungen an die Insel. Taiwan wird demokratisch regiert. China betrachtet die Inselrepublik dagegen als Teil seines Staatsgebiets und droht mit einer gewaltsamen "Wiedervereinigung", sollte eine friedliche Lösung scheitern.