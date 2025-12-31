Silvester: So feiern andere Länder den Jahreswechsel

Silvester ist weltweit von faszinierenden und manchmal auch kurios anmutenden Traditionen geprägt, die nicht nur den Jahreswechsel einläuten, sondern auch Glück, Wohlstand und einen Neuanfang symbolisieren. Während in vielen Ländern Feuerwerk und Sektkorken den Himmel erleuchten – und hierzulande auch das Tanzen zum Donauwalzer –, setzen andere Kulturen auf einzigartige Bräuche, um das neue Jahr zu begrüßen. Ganz nach dem altbekannten Motto: Andere Länder, andere Sitten. Ein Überblick über einige der spannendsten Silvestertraditionen aus aller Welt.

Philippinen: Rundes Obst für Wohlstand Die Philippiner schenken sich zum Jahreswechsel gegenseitig Obstkörbe mit zwölf verschiedenen Früchten, darunter Trauben, Äpfel und Melonen. Wichtig ist jedoch die Form: Die zum Einsatz kommenden Früchte dürfen nur rund sein und die Form von Münzen haben, da dies auf den Philippinen mit Glück und Wohlstand assoziiert wird. Spanien: Schneller Traubengenuss Fruchtig geht"s auch in Spanien zu. Dort setzt man zu Silvester aber spezifisch auf die "Weintrauben des Glücks". Pünktlich zu den zwölf Glockenschlägen um Mitternacht wird zu jedem Schlag eine Traube gegessen. Jede Traube steht symbolisch für einen Monat des Jahres. Doch Vorsicht: Verschluckt man sich an den Kernen, bedeutet das Unglück für das kommende Jahr. Auch, wenn man es nicht schafft, alle zwölf Trauben rechtzeitig zu verspeisen, wird das als schlechtes Omen gewertet.

Dänemark: Geschirr zerschlagen Die Dänen haben eine ungewöhnliche Methode, um ihren Liebsten Glück für das neue Jahr zu wünschen. Altes Geschirr wird gesammelt und an Silvester lautstark vor die Türen von Familie und Freunden geworfen – ganz nach dem Motto: Scherben bringen Glück. Ein anderer Brauch der Dänen: Punkt Mitternacht von einem Stuhl zu hüpfen, um symbolisch ins neue Jahr zu "springen". Ecuador: Puppenverbrennung In Ecuador werden sogenannte Monigotes zu Silvester verbrannt – große Puppen, die aus alten Kleidungsstücken bestehen und oft politisch oder satirisch gestaltet sind. Manchmal haben sie auch Hexengesichter. Dieses Ritual soll das Böse verbannen und dafür Platz für das Gute im kommenden Jahr schaffen. Argentinien: Papierregen für einen Neuanfang In Argentinien steht der Jahreswechsel ganz im Zeichen des Loslassens. Bereits zu Mittag werden alte Dokumente geschreddert und aus dem Fenster geworfen, sodass es symbolisch Papier regnet. Die Papierschnipsel stehen für Sorgen und Bedrückendes aus dem zu Ende gehenden Jahr. Russland: Verbranntes Papier trinken Papier spielt auch in Russland zu Silvester eine wichtige Rolle. Hier aber wirft man die Schnipsel nicht aus dem Fenster, sondern vielmehr schreibt man Wünsche auf ein Stück Papier, verbrennt es danach und gibt die Asche in ein Glas Champagner. Dieses wird dann um Mitternacht getrunken, um die Wünsche zu "verinnerlichen" und mit positiven Gedanken ins neue Jahr zu starten.

Tschechien: Ein Apfel für die Zukunft In Österreich und Deutschland wird gerne Wachs oder Zinn gegossen (früher: Blei), um die Zukunft im neuen Jahr vorauszusagen. In Tschechien setzt man dafür auf Obst, hier übernimmt ein Apfel die Rolle des Orakels. Um Mitternacht wird ein Apfel halbiert, das Kerngehäuse gibt Auskunft über die kommenden Monate. Ein Kreuz bedeutet Pech, bei einer Sternenform darf man sich allerdings auf Glück freuen. Brasilien, Italien und Peru: Unterwäsche bringt Glück In Südeuropa und Südamerika spielt die Farbe und Beschaffenheit der Unterwäsche eine überraschend große Rolle. Während die Italiener auf rote Unterwäsche setzen, um Glück anzuziehen, bevorzugen die Peruaner Gelb für ein immer volles Geldbörserl. Brasilianer gehen noch einen Schritt weiter und tragen nicht nur weiße Unterwäsche, sondern achten auch darauf, dass diese neu ist. Griechenland: Süßer Jahreswechsel In Griechenland wird ein spezieller Kuchen namens "Vasilopita" gebacken. Darin ist eine Münze versteckt – und wer diese in seinem Stück findet, soll im neuen Jahr Glück haben.