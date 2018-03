"Putin bekommt, was er will"

Diesmal flossen keine Tränen. Und der Auftritt des wenig überraschend wiedergewählten russischen Präsidenten am Wahlabend in Moskau fiel denkbar knapp aus: Ein Dank an die Wähler, eine Breitseite gegen Großbritannien wegen des Streits um den Gift-Anschlag auf einen russischen Ex-Agenten, nach drei Minuten war Schluss. Nach seiner Wiederwahl ins Präsidentenamt 2012 (nach einer Amtszeit als Strippenzieher im Premiersamt unter dem damaligen Präsidenten Dmitri Medwedew) hatte Wladimir Putin sich feiern lassen und kameratauglich Tränen der Rührung vergossen. Nicht so zum Auftakt seiner vierten Amtszeit.

Zu diesem sendet er gemischte Signale. Vereidigt werden soll Putin offiziell zwar erst im Mai. Bis dahin, so heißt es, soll aber bereits die Regierung umgebildet werden – was Hinweise auf eine etwaige Nachfolgeregelung liefern könnte. Vor Anhängern auf dem Manege-Platz in Moskau nannte Putin zudem die Vorwürfe Londons "Unsinn", Russland stecke hinter dem Gift-Anschlag auf den Ex-Agenten Sergej Skripal. Russland habe seine Chemiewaffen vernichtet und sei gar nicht im Besitz solcher Kampfstoffe, wie sie London im Anschlag auf Skripal vermutet. Putins Sprecher Peskow legte am Montag in der Sache nach: Er forderte eine Rücknahme der Vorwürfe und eine Entschuldigung.

Verbale Abrüstung

Zugleich kündigte Putin am Montag an, den Rüstungshaushalt 2018 und 2019 kürzen zu wollen. Er wolle keinen Rüstungswettlauf. Am selben Tag traf sich der Wahlsieger auch mit den Gegenkandidaten. Dialog sei wichtig, so Peskow. Es sei wichtig, Kräfte zu bündeln, um gemeinsam für das Land zu arbeiten. Das ist ungewöhnliches Kreml-Vokabular.

Klar sei aber, so der Russland-Experte Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), dass Russland in keiner Weise ein Interesse an einer grundlegenden Lösung der Konflikte mit dem Westen habe – sowohl was russische Innenpolitik als auch die Beziehungen des Landes nach Außen anginge. Denn letztlich arbeiteten diese Konflikte im Sinne des Kreml: "Europa steckt in der Krise, ist gespalten. Und Putin bekommt was er will: Ohne sich einen Millimeter etwa in der Ukraine bewegt zu haben, wird in Europa über eine Lockerung der Sanktionen geredet." Kompromiss, so sagt Meister, sei für Putin ein Zeichen von Schwäche.

Zugleich aber brauche Russland Europa als Absatzmarkt, wie Meister betont. Ein deutliches Zeichen dafür sei Moskaus Engagement was den Ausbau der Nord-Stream-Pipeline angeht. Den Flirt Moskaus mit China in den vergangenen Jahren bezeichnet Meister in diesem Licht vor allem als Versuch, die eigene Position in den Verhandlungen mit Europa zu stärken. Im wirtschaftlichen Sinn, so sagt er, habe die Annäherung Russlands an China nicht geklappt und für Russland vor allem niedrige Gaspreise bedeutet – auch, wenn Russland und China heute vermehrt im Sicherheits- und Geheimdienstbereich kooperieren würden. Vor allem aber, so sagt Meister, zeichne sich wachsende Konkurrenz der beiden Staaten in Zentralasien ab. Nur eines unterscheide sich fundamental von den Beziehungen Moskaus zu China von jenen zu Europa und den USA: "China gibt dem Kreml den rhetorischen Respekt, den man dort erwartet."

Wahl-Manipulation

Bei aller angedeuteter Schönwetter-Rhetorik: Wahlbeobachter, Zivilgesellschaft und Opposition zeichnen ein verheerendes Bild. So sprach die OSZE-Wahlbeobachtermission von einer "Auswahl ohne echten Wettbewerb". Registriert habe man zudem Fälle von Mehrfachabstimmung. Die unabhängige Wahlbeobachter-NGO Golos sprach zudem von Geld-Prämien für "korrekt" ausgefüllte Wahlzettel (Beleg per Foto). Unabhängige Beobachter und Journalisten berichteten, Wahlzettel seien massenhaft nach Wahlschluss in Urnen gestopft worden.

Der deutsche Bundestagsabgeordnete der Grünen und Wahlbeobachter, Markus Sarrazin, sagte nach der Wahl: "Das Ergebnis gibt keinen klaren Hinweis auf die künftige Entwicklung Russlands, aber der Wahltermin tut es." Der Sonntag markierte den vierten Jahrestag der Annexion der Krim.