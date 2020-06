Putin auf der Jagd im EU-Revier

Mit Spannung wurde in Budapest am Dienstag das Auftreten von Ungarns Premier Viktor Orban auf der politischen Bühne mit seinem russischen Gast beobachtet. Anders als sonst stand vor der versammelten Presse in Budapest nicht Wladimir Putin im Mittelpunkt des Interesses. Nein, die Beobachter hingen allesamt an den Lippen Orbans und wie er das EU- und NATO-Land gegenüber Russland positionierte.

Doch zunächst lenkte Putin das Thema auf die Ukraine. Dann betonte der rechtskonservative Orban die gute wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland. „Die Sanktionen gegen Russland sind schädlich, aber ich respektiere sie“, sagte er. Die Einladung des Kremlchefs nach Ungarn – dem zweiten EU-Staat nach Österreich seit der russischen Eroberung der Krim – hatte auf dem europäischen Parkett jedenfalls für Murren gesorgt.