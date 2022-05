Pussy-Riot-Konzert mit aus Russland geflohener Aktivistin in Berlin

Mit einem lautstark unterst√ľtzten Protest gegen die russische F√ľhrung hat die regierungskritische russische Punkband Pussy Riot am Donnerstagabend in Berlin ihre Europatournee mit 19 Auftritten begonnen. Mit dabei war auch die Aktivistin Maria Aljochina. Die 33-J√§hrige war zuvor aus Russland geflohen. Die Einnahmen des Konzertes sollten an minderj√§hrigen Fl√ľchtlinge des Krieges und ein Krankenhaus in der Ukraine gehen.

Basierend auf dem Buch "Riot Days" von Aljochina präsentierte die "Pussy Riot Anti-War Tour" ein Performance-Projekt aus Musik, Theater und Videoeinspielungen.