Prozess in New York: „El Chapo war entbehrlich geworden“

Während die zwölf Geschworenen im Drogen-Prozess um El Chapo trotz erdrückender Beweislast seit Montag ergebnislos über ein Urteil beraten, macht ein weltbekannter Autor mit einem Zwischenruf auf sich aufmerksam. Don Winslow, der mit „Das Kartell“ und „Tage der Toten“ millionenfach verkaufte Klassiker mit großer Detail-Kenntnis über Mexikos Narco-Kartelle und Amerikas „war on drugs“ geschrieben hat, hält den Ausgang des seit November laufenden Verfahrens aus der Vogelperspektive betrachtet für irrelevant.

„Es spielt keine Rolle“. Am Drogen-Problem ändere sich nichts, wenn El Chapo nach dem Willen der Staatsanwaltschaft lebenslänglich hinter Gitter kommen sollte, schreibt der in Kalifornien lebende ehemalige Privat-Detektiv in Vanity Fair.