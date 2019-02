Drogenboss El Chapo im Prozess-Finale

Rein-Gewinn: 14 Milliarden Dollar. Kollateralschaden: über 3000 Tote.

Folgt die Jury den Strafverfolgern, verbringt Guzmán (61) die letzten Jahre seines Lebens in einem Hochsicherheitsgefängnis in Colorado. Die Todesstrafe war vor seiner Auslieferung an die USA zwischen Washington und Mexiko-City ausgeschlossen worden.

Die Verteidiger um Jeffrey Lichtman, der am Donnerstag zum letzten Mal lautstark das Wort führte, hielten bis zuletzt daran fest: „ El Chapo“ war im Grunde ein mittlerer Angestellter. Der echte Capo des Sinaloa-Kartells sei bis heute Ismael „El Mayo“ Zambada; ein Mann, der Regierungen in Mexiko-City bestochen habe und darum auf freiem Fuß sei.

In der unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen von Richter Bruce Cogan straff navigierten Verhandlung bekam die Öffentlichkeit im Justizpalast am Cadman Place in Brooklyn die reale Vorlage von Netflix-Serien wie „ Narcos“ präsentiert, die sich, Ironie des Zeitgeistes, ausgiebig El Chapo widmet.