Proteste wegen Energiepreisen: Kasachstan setzt Panzer ein

Brennende Autowracks an den Straßenrändern, keine Sicht vor lauter Rauch - die Proteste im kasachischen Almaty haben am Mittwoch eine neue Qualität angenommen. Panzer fuhren auf. Im ganzen Land gehen die Menschen auf die Straße, doch nirgends ist es so heftig wie in der Wirtschaftsmetropole Almaty: In der Stadt im Südosten des Landes stürmten Demonstranten die Stadtverwaltung, wie die Agentur Tengrinews berichtete.

In einem Video waren Flammen am Gebäude zu sehen, schwarzer Rauch stieg auf. Knallgeräusche waren zu hören. Auch bei der Staatsanwaltschaft und in der Präsidentenresidenz sollen Brände ausgebrochen sein. Die Lage war zunächst unübersichtlich.