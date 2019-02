Proteste in Haiti legen öffentliches Leben lahm

Die Demonstrationen gegen die Regierung in Haiti sind einen fünften Tag in Folge fortgesetzt worden. In der Hauptstadt Port-au-Prince waren Stadtteile durch Straßenbarrikaden für den Verkehr blockiert, wie die Nachrichtenagentur HPN am Montag berichtete. Hunderte Jugendliche aus dem Armenviertel Cité Soleil marschierten demnach in Richtung Stadtzentrum.

Sie forderten den Rücktritt von Präsident Jovenel Moise. Auch in anderen Städten dauerten die Demonstrationen an.

Mindestens fünf Tote

Das öffentliche Leben ist seit Beginn der heftigen Proteste weitgehend zum Stillstand gekommen. Die Schulen wurden geschlossen, der öffentliche Verkehr ist teilweise eingestellt. Die Demonstranten errichteten Straßensperren und zündeten diese an. Die Polizei setzte Tränengas ein. Lokale Medien meldeten mindestens fünf Tote, eine offizielle Angabe gab es zunächst nicht.