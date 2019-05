Die Partei des indischen Premierministers Narendra Modi liegt nach den Parlamentswahlen Prognosen zufolge klar in Führung. Zwei Stunden nach Beginn der Auszählung am Donnerstag führte die hindu-nationalistische Bharatiya Janata Party (BJP) in 277 von 542 Wahlkreisen deutlich, teilte die Wahlkommission mit. Die Wahlen in der größten Demokratie der Welt hatten sich über mehrere Wochen erstreckt.