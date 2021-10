Produktengpässe in London: „Kipferl“ kämpft mit Brexit-Brösel

Noch dramatischer ist nur Punkt drei, das Fehlen der Mitarbeiter. „Ich habe derzeit sieben Vollzeitarbeitskräfte, benötigen würde ich mindestens zehn.“ Auf eine Annonce, auf der sich vor Brexit noch 300 bis 400 Personen beworben haben, meldeten sich nun exakt fünf. Wie er sich das bei einer Arbeitslosenquote von 4,6 Prozent erklären kann? „Es gibt in England keine Hotel- und Gastronomieschule wie bei uns. Gerade im Hotel- und Gastgewerbe gibt es also viele europäische Arbeitskräfte. Oder“, ergänzt er, „gab es.“

Seit Monaten hilft Zanier im Service mit, um die fehlenden Beschäftigten wettzumachen. Dabei füllt die administrative Arbeit mittlerweile mehr als eine Vollzeitstelle. Und dann sind im Sommer auch noch zwei Köche ausgefallen: „Obwohl also endlich wieder die Nachfrage da ist, müssen wir seit August zwei Tage die Woche zusperren“, sagt Zanier resigniert. „Ich habe einfach nicht genug Personal.“ In der Zeit, in der er die 100.000 Euro Verlust durch die Pandemie ein wenig hätte wettmachen können, musste er weitere 20.000 Euro an Einbußen einstecken.

Einen Koch er nun nach dreimonatiger Suche gefunden – somit kann er seit dieser Woche wieder sechs Tage die Woche geöffnet haben. Dafür hat der Restaurantmanager das Handtuch geworfen. Ob er eine Anstellung in einem anderen Lokal gefunden hat, wollte Zanier bei seiner Kündigung wissen. „Nein“, erwiderte der Manager. Den nächsten Teil der Antwort konnte Zanier fast nicht glauben: Ein Gastro-Job sei ihm zu stressig. Er wolle sich zum Lkw-Fahrer ausbilden lassen.

Zanier hat die Hoffnung eigentlich aufgegeben, in England Unterstützung zu finden und wendet sich an sein Heimatland: „Wenn es einen Restaurantmanager in Österreich gibt, der Erfahrung in England sammeln möchte, würde ich ihn sofort herholen.“ Die 2.000-Pfund-Lizenz, um Arbeitsvisa ausstellen zu können, hat er sich sicherheitshalber bereits besorgt.

Auf den zweiten Blick ist nämlich nichts wie früher.