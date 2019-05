Pro & Contra: Welches Europa?

Agnes Streissler-Führer ist Ökonomin bei der Gpa-djp

Meine Vision für Europa heißt Nachhaltigkeit. Jetzt werden Sie zu Recht sagen: Was für ein großes, kaum verständliches Wort! Dabei heißt es einfach, verantwortlich darauf zu schauen, was nach uns kommt und nicht auf das Mehr, sondern auf das Besser zu achten. Wieso glaube ich an ein Europa als Vorreiter der Nachhaltigkeit? Dafür muss man verschiedene Dimensionen betrachten: eine wirtschaftliche, eine ökologische und eine soziale.

Wirtschaftlich sind Europas Unternehmen seit vielen Generationen in der Lage, sich immer wieder neu zu erfinden. Wir brauchen weder amerikanische Disruption (alles Alte weg, her mit dem Neuen) noch chinesischen Staatskapitalismus. Etwas bedächtiger als anderswo passiert in Europa dennoch Innovation und Unternehmen haben dauerhaften Bestand.

Ökologisch haben die europäischen Forschungsinstitutionen die Nase vorn: Wir haben die Rezepte gegen den Klimawandel und in einer gemeinsamen Anstrengung, getragen von staatlichen Infrastrukturinvestitionen, könnten wir rasch sehr viel auf die Beine stellen.

Und schließlich sozial: Niemand soll zurückbleiben. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden in vielen Ländern Europas Modelle des sozialen Dialogs, der Sozialpartnerschaft entwickelt, die dafür sorgten, dass die Veränderung fair war und niemand dauerhaft zu Verlierern wurde. Das müssen wir fortsetzen, wieder aufleben lassen und das ist das Europa, für das ich kämpfe und für das ich Sonntag wählen gehe.