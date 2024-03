"Bedrohung für die Welt": Internationale Medien zu Putins Wahlsieg

Wir sind dazu moralisch verpflichtet, denn die Ukraine kämpft im Wesentlichen für das übrige Europa. Aber es ist auch ein guter Weg, um die Fassade ins Wanken zu bringen, die Putin aufrechtzuerhalten versucht. Der Kreml mag in Russland das Narrativ kontrollieren, aber in der Ukraine kann er das nicht, so sehr er es auch versucht. Moskau kann nicht verheimlichen, dass Kriegsschiffe versenkt wurden oder es an der Front viele, viele Opfer gab. Je mehr Unterstützung die westlichen Verbündeten der Ukraine leisten, desto mehr wird Putins falsches Weltbild durchlöchert."

Bedrohung für Europa und die Welt

Financial Times, London

"Er hat die politische Konkurrenz im eigenen Land zerschlagen und den Krieg in großem Stil auf den europäischen Kontinent zurückgebracht - mit einer hohen sechsstelligen Zahl von Toten und Verwundeten. All dies ist eine Tragödie - vor allem für die Menschen in der Ukraine und in Russland. Aber eine fünfte Amtszeit Putins ist auch eine Bedrohung für Europa und die Welt. Es ist nicht das erste Mal in der Geschichte Russlands, dass die Unterdrückung im eigenen Land Hand in Hand mit einer aggressiveren Außenpolitik geht. Die jüngste Wahl war eine noch größere Farce als ihre Vorgänger, da die meisten echten Konkurrenten entweder im Exil leben, inhaftiert oder tot sind."

Sunday Times, London

"Die Scheinwahlen in Russland sichern Wladimir Putin eine weitere Amtszeit als Präsident. Es gab zwar einige Proteste in Wahllokalen, aber die drei Handlanger, die ebenfalls auf dem Wahlzettel standen, boten keine wirkliche Opposition. Der Russland-Experte Professor Mark Galeotti bezeichnete die Wahl denn auch als "eine besonders durchsichtige Farce". In Putins Russland ist man entweder ein "Patriot", der ihn unterstützt, oder ein Verräter. Und ernst zu nehmende Gegner werden unterdrückt oder ermordet, wie der heldenhafte Oppositionsführer Alexej Nawalny.“