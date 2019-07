Nach Mueller-Aussage: "Erwartungen hoch, Ergebnis ernüchternd"

Nach der siebenstündigen Aussage von US-Sonderermittler Robert Mueller vor dem Kongress sahen sich beide Seiten als Gewinner: Demokraten und Republikaner. Die Pressestimmen gehen in eine andere Richtung: US-Präsident Donald Trump, der meinte, Mueller habe einen "lausigen Job" gemacht, geht vorerst als Sieger vom Platz. Auch deshalb, weil Mueller sich bei der Anhörung zurückhaltend zeigte.

USA: "Abgeordnete warteten auf belastende Aussagen"

The New York Times, USA: "Der Parteien-Krieg um Mr. Muellers Ermittlungen erreichte einen hitzigen Höhepunkt während der beinahe sieben Stunden seines lang erwarteten Geständnisses vor zwei Kongress-Komitees. Abgeordnete warteten für auf belastende Aussagen und versuchten politische Punkte zu erzielen, aber Mr. Mueller wies all das konsequent zurück."

The Washington Post, USA: "Die Demokraten haben eine Möglichkeit um Trumps Präsidentschaft zu beenden: die Wahl 2020. Die Müller-Aussage konnte nicht den Funken auslösen, den die Demokraten gerne gehabt hätten."

The Wall Street Journal, USA: "Der ehemalige Sonderermittler Robert Mueller verwies die Abgeordneten immer wieder auf seinen Report über die Einmischung Russlands in die Wahlen und stellte kurzgefasste Antworten auf die Fragen während der Anhörung am Mittwoch zur Verfügung, die mehr Raum für Parteien-Rangeleien als frische Einsichten in seine Untersuchung lieferten."